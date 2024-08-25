شكرا لقرائتكم بـ 23 ملم.. مكة المكرمة تسجل أعلى معدل لهطول الأمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شهدت مناطق متفرقة في المملكة هطول أمطار متفاوتة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، حيث سجّلت غميقة في محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة أعلى معدل لكميات هطول الأمطار، بلغ (23.0) ملم، فيما سجّلت الطائف (6.6) ملم في الشفا، و (2.8) ملم في العطيف، و(3.4) ملم في قيا.

أمطار مكة المكرمة

ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول رصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ رصدت (45) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح السبت 24 أغسطس، وحتى التاسعة صباح الأحد 25 أغسطس 2024م؛ هطول أمطارٍ في مناطق (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، وجازان، ونجران، والباحة).

وأشار التقرير إلى تسجيل منطقة عسير (18.8) ملم في ظهران الجنوب، و(6.5) ملم في شمال البشائر ببلقرن، و(5.5) ملم في حسوة برجال ألمع، و(5.3) ملم في الغيناء بأبها.

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أمطار المدينة المنورة

فيما سجّلت المدينة المنورة (17.0) ملم في محافظة المهد، و(0.8) في الحمنة بوادي الفرع, كما سجّلت نجران (7.9) ملم في بدر الجنوب، و(5.7) ملم في الأخدود، و(5.2) ملم في الحضن، و(3.6) ملم في كلٍ من نجران، ومطار نجران.

وأوضح التقرير تسجيل برحرح في المندق بمنطقة الباحة (6.9) ملم، ومطار الباحة بالعقيق (6.0) ملم، والمخواة (5.2) ملم, فيما سجّلت الدائر في منطقة جازان (5.6) ملم، والجبل الأسود بالريث (4.3) ملم، وبيش (2.6) ملم, وسجّلت منطقة الرياض (1.2) ملم في الرزيوة بالرين.