شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن في 10 أيام فقط ستحدث المعجزة.. استخدمي القرنفل والفازلين بهذه الطريقة وسوف يصبح جسمك أبيض كالحليب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - را لقرائتكم خبر عن في 10 أيام فقط ستحدث المعجزة.. استخدمي القرنفل والفازلين بهذه الطريقة وسوف يصبح جسمك أبيض كالحليب والان مع التفاصيل عدن - ياسمين التهامي - ينصح خبراء التجميل بتجربة وصفة زيت القرنفل والفازلين لتفتيح البشرة والمناطق الداكنة، حيث يحتوي زيت القرنفل على مواد مضادة للأكسدة ومضادات للالتهابات، وهو ما يمنح القدرة الهائلة على تهدئة الجسم، أما الفازلين فيساعد في ترطيب وتهدئة البشرة، وحتى في تفتيحها بالتالي، يمكن استخدام هذا الخليط كجزء من روتين العناية بالبشرة اليومي لتحقيق بشرة ناعمة ومهدئة. طريقة تحضير وصفة زيت القرنفل والفازلين طريقة تطبيق واستخدام وصفة زيت القرنفل والفازلين لتفتيح البشرة بثلاث درجات: ‌قومي بخلط الفازلين وزيت القرنفل في وعاء صغير حتى يصبح المزيج متجانس. ‌نظفي المنطقة التي ترغبين في تفتيحها جيدا وجففيها. ‌ضعي الخليط الذي قمتِ بتحضيره برفق على المنطقة المراد تفتيحها. ‌اتركي الخليط على المنطقة لمدة 15-20 دقيقة. ‌بعد ذلك، اشطفي المنطقة بالماء الفاتر وجففيها بلطف. ‌قبل استخدام هذا العلاج على المناطق الحساسة في الجسم، يجب أن تقومي بتجربته على منطقة صغيرة من البشرة للتحقق من عدم حدوث أي تهيج أو حساسية. ‌يفضل استخدام هذا العلاج بانتظام لتحقيق أفضل النتائج. جربي وصفة القرنفل والفازلين واتفرجي على بياض جسمك .

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