«لاتخرجوا من منازلكم أنا أحذركم أقسم بالله ستندمون».. توقعات ليلى عبد اللطيف الذي كذبها الجميع بدأت بالتحقق والجمهور مصدوم!

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - لازالت العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف تثير الجدل من حين إلى آخر، وكان آخر تحذير لها هو كارثة ستضرب دولاً خليجية في نهاية إبريل الجاري.

وتنبأت ليلى عبد اللطيف بإندلاع عواصف قوية، وأمطار غزيرة في عمان والإمارات قد ينتج عنها فيضانات في الشوارع والأحياء التي قد تدمرها، كما أنه من المحتمل أن تتزايد تلك الظروف الجوية القاسېة في نهاية إبريل.

وأكدت ليلى عبد اللطيف أنه انتهى وقت المزاح وعلى المواطنين تصديقها، وحذرت الجميع بعدم الخروج من المنازل في الأيام القادمة.

توقعات ليلى عبداللطيف بدأت في التحقق بالفعل حيث حذر المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، من منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا ينتج عنه سقوط أمطار غزيرة وتشكل السيول على مناطق متفرقة في الدولة، حتى الأحد المقبل

ويأتي تحذير العرافة اللبنانية بعد أيام من تعرض عمان والإمارات منتصف الشهر الحالي لفيضانات جارفة نتج عنها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

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