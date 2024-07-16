شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شابة سعودية تناولت زيت الزيتون (على الريق) وحصل معها شيء لم يستيطع الاطباء تفسيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم -

بة سعودية تناولت زيت الزيتون (على الريق) وحصل معها شيء لم يستيطع الاطباء تفسيرة كشفت فتاة سعودية تجربتها مع تناول زيت الزيتون على معدة فارغة كل صباح، وفي رسالة بعثتها لموقع الكتروني مختص بنشر التجارب، قالت الفتاة أنها كانت تعاني من قرحة المعدة واستخدمت الكثير من الأدوية والعقاقير الطبية لكن مفعولها كان بطيء جداً ولم تجد النتيجة المطلوبة، وعندما استخدمت زيت الزيتون على معدة فارغة كل صباح لمدة 14 يوم وجدت نتيجة مذهلة وتغيرت حياتها رأساً على عقب. واوضحت الفتاة أن معاناتها مع قرحة المعدة كانت مؤلمة ولا تستطيع وصفها، وبعدما استخدمت زيت الزيتون شعرت براحة كبيرة وغمرتها السعادة لانها تخلصت من كابوس قرحة المعدة.فوائد زيت الزيتون لقرحة المعدة. ثبت أن زيت الزيتونآآ آآ يحارب البكتيريا الضارة التي تعيش في المعدة وتسبب قرحة المعدة، ولأن بعض البكتيريا يكون مقاوم للمضادات الحيوية، فإن 30 جرامًا فقط من زيت الزيتون البكر الممتاز يوميًا يمكن أن يقتل البكتيريا الضارة في أقل من 14آآ آآ يومًا . وف دراسة طبية إسبانية جديدة، وجد الباحثون أن البوليفينولات -مضادات الأكسدة المركبة الموجودة بوفرة في زيت الزيتون- قد تمنع العدوى ببكتيريا هليكوباكتر بايلوريآآ Helicobacter pyloriآآ المتسببة في ملايين الإصابات سنويا بالتهاب المعدة والقرحة الهضمية. وقد أجرى الدراسة الجديدة فريق بحث من معهد دي لاغرازا الإسباني ومستشفى فالمي الجامعي، ونشرت نتائجها بالعدد الحالي من “مجلة كيمياء الزراعة والغذاء”، وعرضها ستيفن دانيلز في نوترا إنغريدينتس يو إس أي.وقد وجد الباحثون أن زيت الزيتون البكر (أول عصرة باردة) الغني بالبوليفينول قد أحدث تأثيرات مضادة للبكتيريا ضد ثمان سلالات من بكتيريا هليكوباكتر بايلوري، منها ثلاث سلالات معروفة بمقاومتها للمضادات الحيوية. ويقول المؤلف الرئيس للدراسة د. كونسيبسيون روميرو، إن هذه النتائج تفتح إمكانية استخدام زيت الزيتون البكر كعامل كيميائي وقائي من القرحة الهضمية أو سرطان المعدة، لكن هذا النشاط الحيوي لزيت الزيتون البكر يحتاج إلى تجارب علاجية للتأكد منه.وكانت دراسات سابقة قد أظهرت أن الشاي الأخضر وعصير التوت البري (الحامض) وأغذية طبيعية أخرى قد ثبطت نمو بكتيريا هليكوباكتر بايلوري، وهي البكتيريا الوحيدة التي تستطيع البقاء حية في البيئة الحامضية للمعدة، وتعرف كمسبب لالتهاب المعدة والقرحة الهضمية وهذه الدراسة الجديدة، هي الأولى التي تنظر في إمكانات دور بوليفينولات زيت الزيتون، كمضاد لبكتيريا هليكوباكتر بايلوري. وقد استخدمت التجارب المخبرية لتبيان أنه تحت ظروف تحاكي الواقع، استمرت مركبات الفينول المفيدة الموجودة بزيت الزيتون مستقرة في البيئة الحامضية للمعدة لساعات. وتظهر النتائج أنه تحت ظروف المحاكاة، فإن أكثر من نصف البوليفينولات الموجودة في زيت الزيتون ينتشر في الطور المائي من العصارات المعدية، كما وجد الباحثون أن هذه البوليفينولات تحدث النشاط الأكبر ضد هليكوباكتر بايلوري.وظهر كذلك أن تأثيرات مستخلص زيت الزيتون المضادة للبكتيريا تتناسب مع كمية الجرعة، وأن أضعف مستوى لتركيز مستخلص زيت الزيتون (1%) وحده قد أخفق في إحداث نشاط ملحوظ مبيد للبكتيريا. ويخلص الباحثون إلى أنه في ضوء التركيز المنخفض نسبيا والمطلوب لإحداث فعل مبيد للبكتيريا، يبدو ممكنا إجراء تجارب علاجية فعلية واعدة باستخدام زيت الزيتون البكر للوقاية من القرح الهضمية وسرطانات المعدة التي تسببها البكتيريا.فوائد تناول زيت الزيتون على معدة فارغة يعد زيت الزيتون من أبرز الزيوت الطبيعية ذات الفوائد الصحية الكثيرة والمتعارف عليها منذ قديم الزمان وحتى اليوم، وتختلف فوائد تناول زيت الزيتون من وقت لأخر، وأهم الأوقات التي يوصي فيها خبر الصحة بتناول زيت الزيتون، هو الصباح الباكر، عندما تكون المعدة فارغة، لما في ذلك من تأثيرات مذهلة على جسمك. ووفقاً لما ذكره موقع “برايت سايد” ، إليك أبرز فوائد تناول زيت الزيتون على الريق: • يدخل زيت الزيتون في العديد من مستحضرات التجميل ، ويمكن أن يفيد بشرتك كجزء من نظامك الغذائي أيضًا، حيث أنهآآ يقلل من الاحمرار والتورم ويحتوي زيت الزيتون على خصائص قوية مضادة للبكتيريا ويعمل كمطهر طبيعي. • كشفت العديد من الدراسات أن اتباع نظام غذائي متوسطي غني بزيت الزيتون له تأثير إيجابي على وزن الجسم. وفي دراسة استمرت 3 سنوات أثبتت أن تناول زيت الزيتون ساعدهم على إنقاص الوزن.• يساهم في إزالة تراكمآآ آآ اللويحات داخل خلايا الدماغ، قد تسبب هذه اللويحات مرض الزهايمر ، وهو المرض العقلي الأكثر شيوعًا في العالم. يتمتع الأشخاص الذين يتناولون زيت الزيتون بانتظامآآ آآ بذاكرة أفضل من أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الدهون. • يحتوي زيت الزيتون على آآ العناصر النزرة المفيدة للذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي، يعمل هذا بشكل أفضل عند دمجه مع زيت السمك ، وهو مصدر غني لأحماض أوميجا 3 الدهنية، تعمل المركبات الموجودة في زيت الزيتون البكر الممتاز على تحسين قوة قبضة اليد ، وآلام المفاصل ، وتيبس الصباح الناجم عن التهاب المفاصل. • إثراء نظامك الغذائي بزيت الزيتون والأطعمة الأخرى بأحماض أوميجا 3 الدهنية تقلل الالتهاب في الجسم، وهذا بدوره قد يساعد في منع أو شفاء العديد من الأمراض الجلدية الناجمة عن الالتهاب. كانت هذه أبرز فوائد تناول زيت الزيتون على الريق والتي قام بجمعها لكم موقع “بوابة الخليج“، وتجدر الإشارة بأن زيت الزيتون غني جداً بالفوائد الصحية لجسم الإنسان، ولا تقتصر فوائده على الريق فقط. .