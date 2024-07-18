شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الحدود الشمالية تعلن نتائج القبول للبكالوريوس والدبلوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ‏أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الحدود الشمالية اليوم ، نتائج القبول الجامعي للمتقدمين على درجتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1446هـ .

وأشارت الجامعة إلى أن فترة تأكيد القبول اعتباراً من اليوم حتى السبت القادم، داعية جميع المرشحين إلى دخول بوابة القبول الإلكترونية لمعرفة نتيجة الترشيح وتأكيد القبول .

