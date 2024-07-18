شكرا لقرائتكم خبر عن بدء القبول في برامج الماجستير بالهندسة والتمريض بجامعة الحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

القبول في برامج الماجستير

الدمام - شريف احمد - بدأت جامعة الحدود الشمالية في استقبال طلبات القبول في ستة برامج للماجستير للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1446هـ، في الهندسة والتمريض ابتداءً من اليوم وحتى تاريخ 25 يوليو الجاري، عبر بوابة القبول الإلكترونية للدراسا العليا.وأوضحت أن البرامج هي: ماجستير العلوم في الهندسة المدنية والكهربائية والميكانيكة والكيميائية، وهندسة السلامة وإدارة المخاطر، وماجستير في علوم التمريض (تمريض الصحة العامة).ودعت جامعة الحدود الشمالية الراغبين في التسجيل الاطلاع على شروط القبول عبر الدليل التعريفي على البوابة الإلكترونية وحساب الجامعة في منصة (X).