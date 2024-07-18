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بدء القبول في برامج الماجستير بالهندسة والتمريض بجامعة الحدود الشمالية

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واس - عرعر 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بدء القبول في برامج الماجستير بالهندسة والتمريض بجامعة الحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت جامعة الحدود الشمالية في استقبال طلبات القبول في ستة برامج للماجستير للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1446هـ، في الهندسة والتمريض ابتداءً من اليوم وحتى تاريخ 25 يوليو الجاري، عبر بوابة القبول الإلكترونية للدراسا العليا.
وأوضحت أن البرامج هي: ماجستير العلوم في الهندسة المدنية والكهربائية والميكانيكة والكيميائية، وهندسة السلامة وإدارة المخاطر، وماجستير في علوم التمريض (تمريض الصحة العامة).

القبول في برامج الماجستير

ودعت جامعة الحدود الشمالية الراغبين في التسجيل الاطلاع على شروط القبول عبر الدليل التعريفي على البوابة الإلكترونية وحساب الجامعة في منصة (X).
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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