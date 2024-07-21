شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بحرارة مرتفعة في أكثر من 200 موقع باليابان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع أن تشهد اليابان اليوم الأحد، مستويات قياسية من درجات الحرارة المرتفعة في أكثر من 200 موقع على مستوى البلاد.

وأشارت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، إلى تسجيل درجات حرارة مرتفعة في المنطقة الممتدة من كانتو إلى أوكيناوا يوم السبت، وهو ما يمثل أيضًا بداية العطلة الصيفية للأطفال في جميع أنحاء البلاد. درجات الحرارة في اليابان وكانت مدينة شيزوكا هي الأشد حرارة في البلاد حيث سجلت 9ر38 درجة مئوية، تليها مدينة فوتشو في منطقة طوكيو بـ 38 درجة مئوية.

ووصلت درجة الحرارة إلى 8ر35 درجة مئوية في طوكيو، في أول يوم من الحرارة الشديدة منذ ما يقرب من أسبوعين.

