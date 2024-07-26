شكرا لمتابعة خبر عن سعود القحطاني يفتح النار على المشاهير بعد الإعلان عن سعر إعلاناتهم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث مشهور مواقع التواصل الاجتماعي سعود القحطاني عن قيمة إعلانات المشاهير، ووصفهم بالكاذبين، مُؤكدًا أنه لا أساس من الصحة لما يصرحون به حول قيمة إعلاناتهم.

وقال القحطاني بعد إعلان الكثير من المشاهير عن قيمتهم الإعلانية:” الأمر ما هو إلا تسويق منهم لأنفسهم عند المعلنين وأن الأرقام المعلن عنها غير حقيقية.”

وأضاف :” هذه معاظمة، الواحد يصلي له ركعتين، ويحمد ربه، اللي يصرح بقيمة إعلانه التجاري هذا كذاب ونصاب، حيجيلي ناس يقولي أنا قيمة إعلاني كذا وكذا هذا كدب، هما بيسووا دعايا لنفسهم عند المعلنين”.

وجاء هجوم القحطاني بعد تصريحات لعدد من مشاهير منصات التواصل الاجتماعي عن قيمة أسعارهم للإعلان الواحد.