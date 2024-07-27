شكرا لمتابعة خبر عن إصابة فتاة “سعودية” بكدمات بعد تشاجرها مع سائق إحدى شركات التوصيل في ‎القاهرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصيبت فتاة سعودية بعد تشاجرها مع سائق تابع لإحدى شركات التوصيل في ‎العاصمة المصرية، القاهرة.

وتبين من التحريات أن الفتاة تبلغ من العمر 26 عاما، وأسفرت المشاجرة عن إصابتها بكدمات، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وقالت تحريات المباحث بمديرية أمن الجيزة، أنه بعد أن ورد بلاغ لقسم شرطة الجيزة يفيد بسقوط فتاة من سيارة ملاكي، ونقلها إلى المستشفى لإسعافها، وبإجراء التحريات الأولية تبين أن الفتاة كانت تستقل سيارة بصحبة سائق تابع لتطبيق شهير لتوصيل المواطنين، وفوجئت به يغير الطريق المتفق عليه لتوصيلها، فاعتقدت أنها تتعرض للاحتجاز، وحاولت الهروب من السيارة أثناء سيرها، مما أسفر عن سقوطها وإصابتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائق السيارة، وتحرر محضرا بالواقعة وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.