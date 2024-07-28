شكرا لقرائتكم خبر عن عودة المشرفين التربويين ومنسوبي مكاتب التعليم .. الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

خطط تطويرية وبرامج تدريبية

عودة المعلمين الممارسين

الدمام - شريف احمد - تستعد وزارة التعليم لانطلاق العام الدراسي الجديد بعودة المشرفين التربويين ومنسوبي مكاتب التعليم في جميع المراحل الدراسية، يوم الأحد المقبل الموافق 29 محرم 1446 هـ.وتمثل هذه العودة نقطة البداية للجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لتحقيق تطلعات التعليم في المملكة.وأوضحت الوزارة أن عودة المشرفين التربويين تأتي في إطار التجهيز والإعداد المكثف لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث سيتولى هؤلاء المشرفون تنفيذ خطط تطويرية وبرامج تدريبية تستهدف رفع مستوى الأداء التعليمي وتحسين جودة التعليم.وتتضمن الخطط ورش عمل متخصصة واجتماعات تنسيقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية بالعملية التعليمية.وأشارت وزارة التعليم إلى أن عودة المشرفين التربويين تعد خطوة حيوية لضمان توفير بيئة تعليمية متميزة، مؤكدة أن دورهم لا يقتصر على الإشراف فقط بل يمتد إلى تقديم الدعم والمساندة للمعلمين والطلاب على حد سواء.يُذكر أن عودة المعلمين الممارسين للتدريس في جميع المراحل الدراسية ستكون في 7 صفر 1446 هـ، ليبدأوا مهامهم التعليمية والتحضيرية لاستقبال الطلاب في 14 صفر 1446 هـ، موعد بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد.وقد دعت الوزارة جميع المعلمين إلى الاستفادة من الفترة التحضيرية لتنظيم الأنشطة والبرامج التعليمية التي تسهم في تحسين العملية التعليمية.وتسعى وزارة التعليم من خلال هذه الاستعدادات المكثفة إلى ضمان انطلاقة قوية ومثمرة للعام الدراسي الجديد، مؤمنة بأن التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء مستقبل مشرق ومستدام.