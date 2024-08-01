18 مليار ريال تبرعات خيرية

كشفت ‏نشرة السعودية الرقمية للربع الثاني 2024 أن إجمالي التبرعات في العمل الخيري بلغ 4.8 مليارات دولار (18 مليار ريال سعودي)، عبر 16 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺒﺮﻉ.

ووفقًا للنشرة، تجاوز ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ «ﺇﺣﺴﺎﻥ» ﻣﻨﺬ ﺗﺪﺷﻴﻨﻬﺎ 6.8 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺭﻳﺎﻝ، فيما ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺿﺎﺣﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﻋﺒﺮ المنصة ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 68 ﺃﻟﻒ ﺃﺿﺤﻴﺔ ﻭﻫﺪﻱ، استفاد منها ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 4.8 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﻭﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ.

وبلغت ﺯﻛﻮﺍﺕ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﺍﻟﻤﺨﺮﺟﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﺒﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻭﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ أكثر من 1.8 مليون فطرة عبر أكثر من 390 ﺃﻟﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺭﻗﻤﻴﺔ بقيمة بلغت 36 مليون ريال.

ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ الرابعة ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ

ووفقًا للتقرير بلغت تبرعات الحملة الوطنية الرابعة للعمل الخيري أكثر من 1.8 مليار ريال، فيما بلغ عدد الشركات أكثر من 1700 جمعية أهلية، وبلغت عمليات التبرع 16 مليون عملية، وبلغت المساهمات في صندوق إحسان الوقفي أكثر من 854 مليون ريال.

نشرة السعودية الرقمية

وتضمنت نشرة السعودية الرقمية للربع الثاني من 2024 مجموعة من المبادرات والمشروعات التي تبرز جهود المملكة في تعزيز التحول الرقمي وتقديم خدمات حكومية مبتكرة.

وسلطت النشرة الضوء على النجاحات في مجال الحج بتطوير تطبيق «نسك»، وكذلك رحلة نجاح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في التحول الرقمي، من خلال بوابة إلكترونية موحدة تمكن المستفيدين الوصول إلى خدمات الوزارة بسهولة ويسر.

بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير تطبيقات ذكية مثل تطبيق «معي» و«ساند» لتقديم خدمات دعم اجتماعي ومالي مخصصة للأفراد.

وتضمنت النشرة أيضًا جهود المملكة في تعزيز التجربة الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال إطلاق مبادرات وخدمات رقمية تهدف إلى تمكينهم وتوفير بيئة رقمية شاملة وداعمة، مما يعزز من فرص مشاركتهم الفعالة في المجتمع.

18 مليار ريال إجمالي التبرعات للعمل الخيري

1. منصة إحسان

- 2.9 مليون مستفيد.

- 98.9 مليون إجمالي ﺍﻟﺘﺒﺮعات.

2. المنصة الوطنية للتبرعات

- 16 ألف فرصة تبرع مكتملة.

- 7.6 ملايين إجمالي التبرعات.

3. منصة ساهم

- 6.6 ملايين متبرع.

- 1.4 ﻣﻠﻴﺎﺭ إجمالي التبرعات.