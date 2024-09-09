شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أغسطس.. احتياطيات الصين من النقد الأجنبي ترتفع 98ر0% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغ إجمالي احتياطيات الصين من النقد الأجنبي 2882ر3 تريليون دولار أمريكي حتى نهاية شهر أغسطس، بزيادة قدرها 8ر31 مليار دولار، أو 98ر0% مقارنة بأواخر يوليو، بحسب بيانات رسمية صدرت يوم السبت.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" يوم الأحد، بأن احتياطيات الصين من النقد الأجنبي ظلت مستقرة فوق 2ر3 تريليون دولار أمريكي لمدة 9 أشهر متتالية، وفقًا لإدارة الدولة للنقد الأجنبي.

انخفاض مؤشر الدولار

وقالت الإدارة في بيان، إن مؤشر الدولار الأمريكي شهد انخفاضًا، بينما ارتفعت أسعار الأصول المالية العالمية بشكل عام الشهر الماضي، وذلك بسبب عوامل مثل بيانات الاقتصاد الكلي وتوقعات السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى.

وأضافت الإدارة أن الآثار المشتركة لتحويل العملات وتغيرات أسعار الأصول أدت إلى زيادة احتياطيات النقد الأجنبي في الصين في أغسطس.

وأكدت الإدارة استقرار العملية الاقتصادية للصين بشكل عام، مشيرة إلى أن اتجاه النمو طويل الأجل لم يتغير، ما يدعم الحفاظ على استقرار احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد.