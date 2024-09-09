شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الاثنين.. أمطار خفيفة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة اليوم الاثنين على منطقة الرياض، تبدأ الساعة 1 بعد الظهر، وتستمر حتى الساعة 11 مساء.
ويشمل التنبيه الزلفي والغاط والمجمعة وثادق وشقراء ومرات والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف.
أما التأثيرات المصاحبة فتشمل رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
وحسب بيان المركز على موقعه الإلكتروني، تشهد 10 مناطق أمطارًا خفيفة إلى متوسطة وغزيرة، وهي: الشرقية والرياض وكمة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والباحة وعسير وجازان ونجران.
ويشمل التنبيه الزلفي والغاط والمجمعة وثادق وشقراء ومرات والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف.
أما التأثيرات المصاحبة فتشمل رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
أمطار رعديةنبه المركز الوطني للأرصاد من استمرار هطول أمطار رعدية متباينة المستوى على معظم مناطق المملكة حتى يوم الجمعة المقبل.
وحسب بيان المركز على موقعه الإلكتروني، تشهد 10 مناطق أمطارًا خفيفة إلى متوسطة وغزيرة، وهي: الشرقية والرياض وكمة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والباحة وعسير وجازان ونجران.