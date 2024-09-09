شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الاثنين.. أمطار خفيفة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة اليوم الاثنين على منطقة الرياض، تبدأ الساعة 1 بعد الظهر، وتستمر حتى الساعة 11 مساء .

ويشمل التنبيه الزلفي والغاط والمجمعة وثادق وشقراء ومرات والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف.

أما التأثيرات المصاحبة فتشمل رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية . أمطار رعدية نبه المركز الوطني للأرصاد من استمرار هطول أمطار رعدية متباينة المستوى على معظم مناطق المملكة حتى يوم الجمعة المقبل .

وحسب بيان المركز على موقعه الإلكتروني، تشهد 10 مناطق أمطارًا خفيفة إلى متوسطة وغزيرة، وهي: الشرقية والرياض وكمة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والباحة وعسير وجازان ونجران .