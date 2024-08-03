شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الأمطار.. تفاصيل الطقس على مناطق المملكة اليوم السبت والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية اليوم

التوقعات البحرية

الحالة على الخليج العربي والبحر الأحمر

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت على مناطق المملكة.وأشار على موقعه الرسمي، إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد.وتشمل أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة وتمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة.في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة ومصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المنطقة الشرقية.وبخصوص الرياح السطحية على البحر الأحمر، تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة.وتصل إلى أكثر 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي والأوسط.ويرتفع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف تصل إلى أعلى من مترين ونصف على الجزء الجنوبي والأوسط مع السحب الرعدية الممطرة.أما حالة البحر تكون خفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي والأوسط مع السحب الرعدية الممطرة.أما الخليج العربي تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة، فيما يرتفع الموج من متر إلى مترين، بينما حالة البحر تكون من خفيف إلى متوسط الموج.