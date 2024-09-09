السعودية | تعليم منطقة مكة المكرمة يحتفي باليوم العالمي لمحو الأمية بمدارس التعليم المستمر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_مكة المكرمة

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة اليوم، فعاليات اليوم العالمي لمحو الأمية، الذي يوافق 8 سبتمبر من كل عام، وتتمحور هذا العام حول موضوع “تعزيز التعليم المتعدد اللغات.. محو الأمية من أجل التفاهم المتبادل والسلام”.

واستهدفت الاحتفالات 46 مدرسة من مداس التعليم المستمر للمراحل الثلاثة ” ابتدائي ، متوسط ، ثانوي “، كذلك في 9 مراكز الأحياء المتعلمة ، بهدف تذكير واضعي السياسات والاختصاصيين وعموم الجمهور بأهمية محو الأمية الحاسمة لإنشاء مجتمعات أكثر استدامة وإلمامًا بمهارات القراءة والكتابة، وتعزيز التعليم المتعدد للغات، ومحو الأمية من أجل التفاهم المتبادل والسلام.

وتضمنت الفعاليات إطلاق ثلاث مبادرات تعليمية وتثقيفية، شملت “استراحة معرفة”، “بيت الشعر بالعربية”، و”عائلتي تقرأ”، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية محو الأمية في بناء مجتمعات متسامحة ومستدامة، وتعزيز مهارات القراءة والكتابة عبر نشر التعليم المتعدد اللغات لتحقيق التفاهم المتبادل والسلام.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط