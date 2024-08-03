شكرا لمتابعة خبر عن بأمر ملكي .. منح الجنسية السعودية لـ 3 فتيات ورجل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية ، اليوم الجمعة ، عن صدور أوامر وقرارات بمنح الجنسية السعودية لـ 4 أشخاص في مناطق الرياض ، ونجران ، وجدة .

ووفقاً لجريدة «أم القرى» ، فقد صدر أمر ملكي بمنح الجنسية السعودية – ضمن مجموعة أشخاص – لـ “إيمان جاسم محمد الأسعد”، بمنطقة الرياض .

كما صدر قرار وزاري بمنح الجنسية السعودية لـ “ديانة، وشروق” ابنتَي فضل عوض صالح الدغاري، في منطقة نجران، وذلك بموجب المادة 14 من نظام الجنسية.

وأعلنت الأحوال المدنية في محافظة جدة عن صدور أمر سامٍ بمنح الجنسية السعودية لـ”معن مروان عبدو الشاهين.

وبحسب الأنظمة تُمنح الجنسية من قبل رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية، ولوزير الداخلية في جميع الأحوال، وبدون إبداء الأسباب الحق برفض الموافقة على منح الجنسية للأجنبي الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها قبل تقديمه الاقتراح المذكور .