شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المستقلين الجدد: الشراكة المصرية السعودية ضرورة مهمة لاستقرار المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد أن الشراكة المصرية السعودية مهمة لاستقرار المنطقة، التي تعاني الآن في ظل الظروف الراهنة من اضطراب شديد.

وأضاف رئيس حزب المستقلين في تصريحات له أن المشاورات المصرية السعودية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين مستمرة وباتت ضرورة من أجل توحيد الصف العربي وزياده أطر التعاون بين البلدين.



وأكمل عناني أن مصر والسعودية تملكان من المقومات السياسية والاقتصادية والبشرية، ما يمكنهما من لعب دور رمانه الميزان في استقرار المنطقة.



ومن جانبة أكد الدكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب أن لقاء الرئيس مع وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، ووزير الدولة السعودي الدكتور عصام بن سعيد ، أمر هام لوضع استراتيجية مشتركه لحمايه البلدين من خطر الإرهاب والجرائم المستجدة في المنطقة.



وأكد الحزب ترحيبه بالنهج التي تنتهجه الدولة المصرية بتطوير وتعظيم علاقتها مع بقية الدول العربية في كل الأصعدة ، وهو الأمر الذي يحتاجه بشدة العالم العربي الآن.

