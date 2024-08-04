8.6 ملايين سائح خليجي زاروا السعودية في 2023

أكدت وزارة السياحة أن عدد السياح الوافدين إلى المملكة من دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي 2023 بلغ أكثر من 8.6 ملايين سائح، فيما تجاوز إنفاقهم أكثر من 15 مليار ريال. وأوضح التقرير السنوي للإحصائيات السياحية لعام 2023م الذي أصدرته الوزارة أن البحرين احتلت المرتبة الأولى بين الدول التي يفد منها السياح من منطقة مجلس التعاون الخليجي حيث بلغ عدد السياح 3.4 ملايين سائح، ثم الكويت بعدد تجاوز 2.3 مليون سائح، والإمارات المتحدة بعدد قارب 1.4 مليون سائح، فيما بلغ عدد السياح القادمين من قطر ما يقارب 1.1 مليون سائح، ثم سلطنة عُمان بعدد 455 ألف سائح.



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