شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الداخلية يبحث تعزيز التعاون الأمني مع نظيره الكويتي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، في مكتبه بمقر الوزارة، اليوم، وكيل وزارة الداخلية بدولة الكويت الشيخ الفريق سالم نواف الأحمد الصباح.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

