شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك عبدالعزيز تعلن نتائج الفرز الخامس للقبول ببرامج الانتظام للبكالوريوس والدبلومات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعلنت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بعمادة القبول والتسجيل عبر حسابهم الرسمي على منصة اكس نتائج الفرز الخامس للقبول ببرامج الانتظام للبكالوريوس والدبلومات

كما أوضحت ان يجب تأكيد القبول خلال المهلة الموضحة على حساب الطالب في بوابة القبول (عزز)، علماً بأن عدم التأكيد يعني تنازل المرشح عن مقعده.