شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك عبدالعزيز تعلن نتائج الفرز الخامس للقبول بالبكالوريوس والدبلومات والان نبدء بالتفاصيل

استكمال الإجراءات

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بعمادة القبول والتسجيل نتائج الفرز الخامس للقبول ببرامج الانتظام للبكالوريوس والدبلومات.وأشارت إلى أنه يجب تأكيد القبول خلال المهلة الموضحة على حساب الطالب في بوابة القبول (عزز)، علمًا بأن عدم التأكيد يعني تنازل المرشح عن مقعده.ووجهت الجامعة التهنئة إلى المرشحين والمرشحات في برامج البكالوريوس والدبلومات للانتظام للعام الجامعي 1446/ 1447 ودعتهم إلى ضرورة استكمال إجراءات تأكيد رغبة القبول.

وأشارت إلى أن موعد تأكيد الرغبة للمرشحين في جميع الكليات ينتهي بحلول الساعة 10 صباح يوم الخميس 4 صفر الحاليّ عبر بوابة القبول الالكتروني، وأن عدم تأكيد الرغبة خلال المدة الزمنية المحددة يعني تنازل المرشح عن قبوله في الجامعة.

