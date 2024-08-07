شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. مزرعة كوسيرو الإسبانية تشارك في مزاد الصقور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت مزرعة كوسيرو الإسبانية للصقور (cocero falcons) للمرة الأولى، في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2024، من خلال عرض 26 صقرًا في صالة العرض بالمزاد الذي ينظمه نادي الصقور السعودي، في مقره بملهم (شمال مدينة الرياض).

وأوضح وكيل المزرعة ناصر العجمي أن السُمعة الطيبة التي اكتسبها نادي الصقور السعودي من خلال دعمه الكبير لإرث الصقارة وتنظيم الفعاليات المختلفة، دفعت الكثير من الصقارين ومزارع الإنتاج في جميع أنحاء العالم للمشاركة في هذه الفعاليات، وفي مقدمتها المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور.



المشاركة الأولى

وأشار إلى أن هذه المشاركة هي الأولى لمزرعة كوسيرو الإسبانية، وهي مزرعة عريقة في أوروبا، مؤكدًا أن التنظيم المميز للمزاد خلال السنوات الماضية، والتسهيلات الكبيرة التي يقدمها نادي الصقور السعودي للمشاركين، شجعت جميع مزارع إنتاج الصقور للمشاركة في هذا الحدث الكبير، والأضخم من نوعه، الذي يجسد جهود نادي الصقور السعودي في الحفاظ على إرث الصقارة التاريخي والإنساني العريق، ودعمه الدائم لمزارع إنتاج الصقور الرائدة، سعيًا إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية للصقور والصقارين.



منصة عالمية موثوقة

وتأتي مشاركة المزرعة الإسبانية في المزاد لما يتمتع به من سمعة دولية رائعة، إذ أصبح منصة عالمية موثوقة وآمنة يلتقي فيها الصقارون ومنتجو الصقور سنويًا، إذ شهد بيع سلالات نادرة، منها بيع أغلى صقر في العالم، من نوع قرموشة جير (ألترا وايت)، بمبلغ مليون و750 ألف ريال، وتعود ملكيته الأصلية إلى مزرعة "باسيفك نورث ويست" الأمريكية، أفضل مزرعة عالمية للصقور.

ويستقطب المزاد على مدى 20 يوما نُخبة سلالات الصقور، القادمة من ما يزيد على 35 مزرعة إنتاج رائدة من 16 دولة حول العالم، ويستمر حتى ال24 من أغسطس الجاري.//انتهى//23:14 ت م NNNN