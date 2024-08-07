شكرا لقرائتكم خبر عن لسلامتكم.. نصائح "الأرصاد" في أثناء المطر والسيول والصواعق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه المركز الوطني للأرصاد بعض الإرشادات في أثناء هطول المطر وجريان السيول.

وقال المركز عبر حسابه على تطبيق إكس: نظرًا إلى التقلبات التي تشهدها بعض مناطق المملكة من هطول أمطار، إليكم بعض الإرشادات في أثناء حدوث السيول والفيضانات والصواعق.

- تجنب المناطق المعرضة للسيول في حال هطول الأمطار.

- عند حدوث الصواعق، ابتعد عن المناطق المكشوفة، ولا تستخدم أجهزة الجوال.

- البقاء في المنزل حفاظًا على سلامتك، ومتابعة الأحوال الجوية. أمطار غزيرة نبه المركز الوطني للأرصاد "بالإنذار الأحمر" من أمطار غزيرة على 4 مناطق في المملكة اليوم الأربعاء، تبدأ الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء.

وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.