شكرا لقرائتكم خبر عن لسلامتكم.. نصائح "الأرصاد" في أثناء المطر والسيول والصواعق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وجه المركز الوطني للأرصاد بعض الإرشادات في أثناء هطول المطر وجريان السيول.
وقال المركز عبر حسابه على تطبيق إكس: نظرًا إلى التقلبات التي تشهدها بعض مناطق المملكة من هطول أمطار، إليكم بعض الإرشادات في أثناء حدوث السيول والفيضانات والصواعق.
- تجنب المناطق المعرضة للسيول في حال هطول الأمطار.
- عند حدوث الصواعق، ابتعد عن المناطق المكشوفة، ولا تستخدم أجهزة الجوال.
- البقاء في المنزل حفاظًا على سلامتك، ومتابعة الأحوال الجوية.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
وقال المركز عبر حسابه على تطبيق إكس: نظرًا إلى التقلبات التي تشهدها بعض مناطق المملكة من هطول أمطار، إليكم بعض الإرشادات في أثناء حدوث السيول والفيضانات والصواعق.
- تجنب المناطق المعرضة للسيول في حال هطول الأمطار.
- عند حدوث الصواعق، ابتعد عن المناطق المكشوفة، ولا تستخدم أجهزة الجوال.
- البقاء في المنزل حفاظًا على سلامتك، ومتابعة الأحوال الجوية.
أمطار غزيرةنبه المركز الوطني للأرصاد "بالإنذار الأحمر" من أمطار غزيرة على 4 مناطق في المملكة اليوم الأربعاء، تبدأ الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.