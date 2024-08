شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يحذر من أتربة مثارة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة اليوم الأربعاء على أجزاء من منطقة الرياض، تستمر حتى الساعة 8 صباحًا.ويشمل التنبيه السليل ووادي الدواسر، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.