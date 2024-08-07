شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يحذر من أتربة مثارة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة اليوم الأربعاء على أجزاء من منطقة الرياض، تستمر حتى الساعة 8 صباحًا.
ويشمل التنبيه السليل ووادي الدواسر، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
ويشمل التنبيه السليل ووادي الدواسر، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_الرياض - #السليل #وادي_الدواسر— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) August 6, 2024
للتفاصيل https://t.co/7lHsgbzjGV #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/vmZXDBaVVW