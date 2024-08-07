شكرا لقرائتكم خبر عن مساء الثلاثاء.. أمطار غزيرة على جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت مساء الثلاثاء أمطار غزيرة على منطقة جازان شملت مدينة جيزان، ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وضاحية الملك عبدالله، ومحافظات صبيا، وصامطة، بيش، وأحد المسارحة، والحرث، والعارضة، وأبوعريش، والداير بني مالك، والدرب، وفيفاء، والعيدابي، والطوال.

بالإضافة إلى ضمد، وهروب والريث، وضمد، وعدد من المراكز والقرى التابعة لها.

ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.

أمطار غزيرة

نبه المركز الوطني للأرصاد "بالإنذار الأحمر" من أمطار غزيرة على 4 مناطق في المملكة اليوم الأربعاء، تبدأ الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء.

وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.