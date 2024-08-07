شكرا لقرائتكم خبر عن رابط التسجيل.. غرفة المدينة المنورة تطلق "المعرض الصناعي الدائم" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة أمس الثلاثاء، معرضًا صناعيًا دائمًا بمقر الغرفة.

ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على الإنتاج المحلي لمصانع المدينة المنورة، وعرض منتجات الشركات الصناعية الفاعلة في المنطقة.

وأيضًا ليكون الوجهة الرئيسية لتجمع أصحاب الصناعات في المدينة المنورة، وتسويق المنتجات للزوار والوفود التجارية والمستثمرين لدى غرفة المدينة المنورة.

ودعت الغرفة المستثمرين والمهتمين الراغبين في التسجيل، الدخول عبر هذا الرابط.

