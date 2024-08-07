شكرا لقرائتكم خبر عن المسجد الحرام.. "باب الملك عبدالله" تحفة معمارية على أحدث طراز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعد باب الملك عبدالله بن عبدالعزيز أعلى أبواب المسجد الحرام والأكبر على مستوى العالم بحسب الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأفادت الهيئة بأن باب الملك عبدالله وهو الباب رقم 100، يبلغ ارتفاعه 3ر13 مترا وبعرض 7ر7 أمتار، كما يبلغ وزنه 14 طنًا.

ويتميز الباب بطرازه المعماري الحديث وفنون الزخرفة الإسلامية الذي شيد بها، إذ يُعد أعلى أبواب والمدخل الرئيسي للمسجد الحرام.

معلم تاريخي

وتعتلي البوابة الأضخم 3 عقود خارجية و3 أخرى داخلية، رُفعت فوقها 3 شرفات تتوسط البوابة التاريخية، تأتي فوقها مئذنتان يفوق طولهما بقية مآذن المسجد الحرام.



210 أبواب

كما يتميز الباب بروعة بنائه وجمال عمارته الذي حوّله إلى أشبه بمعلم تاريخي.

وأوضحت الهيئة أن عدد أبواب المسجد الحرام يبلغ 210 أبواب، زُوِدت بلوحات رقمية إرشادية تضيء باللون الأخضر حال وجود إمكانية لدخول المصلين، وتضيء باللون الأحمر حال اكتمال الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام.

ويسهم منسوبو إدارة الأبواب في تحقيق انسيابية الحركة، ويعملون على توفير الجو المناسب لأداء العبادة والنسك في المسجد الحرام.