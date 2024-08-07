شكرا لمتابعة خبر عن الحي السكني للموظفين في نيوم يخطف الأنظار .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خطف الحي السكني للموظفين في نيوم الأنظار بجماله ودقة تصميمه.

ووثق مقطع فيديو، جمال الحي السكني للموظفين في نيوم “شرما سابقًا”؛ حيث يتسع لـ 60 ألف نسمة.

ومضت نيوم خطوات مهمة في رحلة مشاريعها منذ تأسيسها في شهر يناير 2019، ومنذ ذلك الحين، حققت شركة نيوم خطوات مهمة.

ويهدف مشروع نيوم إلى جذب أبرز المواهب والعقول من المملكة وباقي أنحاء العالم لخلق اقتصاد مزدهر ومستدام تماشياً مع رؤية المملكة 2030 لتنويع مصادر الدخل الوطني، وتجسدت هذه الرؤية للمشروع كذلك في استقطابات شركة نيوم، حيث تم استقطاب العديد من الخبرات والكفاءات من المملكة وباقي دول العالم في شتى قطاعات الأعمال.