شكرا لمتابعة خبر عن أول أكتوبر بدء التقديم على خدمة نقل وتكليف ذوي الظروف الخاصة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت وزارة التعليم بدء التقديم على خدمة نقل وتكليف ذوي الظروف الخاصة، لجميع شاغلي الوظائف التعليمية عبر نظام فارس.

وأوضحت وزارة التعليم عبر حسابها الرسمى على منصة اكس، أن التقديم يبدأ بداية شهر أكتوبر 2024، وأن التقديم سيكون طوال العام الدراسي.

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وأشارت إلى أنه يجب إرفاق جميع المستندات المطلوبة للحالة حسب ما ورد في القواعد التنظيمية ليسهم في سرعة دراسة الطلب، وستصل نتيجة دراسة الطلب عبر الإشعارات بنظام فارس، وعند الموافقة على الطلب سيظهر القرار في «قراراتي» بالخدمة الذاتية بنظام فارس.

ودعت الوزارة إلى الاطلاع على القواعد التنظيمية لنقل وتكليف شاغلي الوظائف التعليمية ذوي الظروف الخاصة وزيارة صفحة وكالة الوزارة للموارد البشرية «مركز المعلومات – التعاميم» على الموقع الرسمي لوزارة التعليم.