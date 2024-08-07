شكرا لقرائتكم خبر "البيئة":جازان تتصدر كميات هطول الأمطار بـ 57 ملم ضمن (46) محطة رصد في (6) مناطق بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجّلت منطقة جازان أعلى معدلٍ كميات هطول الأمطار بـ(57.00) ملم في القفل- صامطة، و(23.8) في مدينة جازان، وذلك ضمن (6) مناطق شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار على المملكة خلال الـ(24) ساعة الماضية.



وبحسب التقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الذي يرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، فقد رصدت (49) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي من الساعة التاسعة صباح أمس الإثنين 05 أغسطس 2024م، حتى التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء 06 أغسطس 2024م، هطول أمطار في مناطق: (مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، جازان، نجران، والباحة).



وأوضح التقرير أن منطقة مكة المكرمة سجّلت في محطة رصد الشفا- الطائف (16.2) ملم، وفي مسيان (8.1) ملم، فيما سجّلت محطة المهد بمنطقة المدينة المنورة (9.8) ملم، وسجلت محطة مسجد قباء- المدينة (4.3) مم، وفي منطقة عسير سجلت محطة المركز الوطني للأرصاد- أبها (40.4) مم، ومحطة شعب أحمد- المجاردة (32.6) مم.



وفي منطقة نجران سجلت محطة الحضن- نجران (1.8) مم، و(1.2) مم في محطة بئر عسكر- نجران، وفي منطقة الباحة سجلت محطة مدينة الباحة (3.6) ملم، و(2.2) مم في بلجرشي، ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في مناطق المملكة كافة خلال الـ (24) ساعة الماضية، يمكنكم زيارة الرابط التالي: https://bit.ly/3WPjrz8