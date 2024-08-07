شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يتابع تفاصيل ضاحية "بوابة مكة" الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

مناقشة أبرز الإنجازات

ضاحية "بوابة مكة"

الدمام - شريف احمد - ترأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، اجتماعًا في مقر الإمارة بجدة، بحضور المدير العام لشؤون الإسكان بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المنطقة، الدكتور عبدالله العتيبي، ومدير عام الإقليم الغربي بالشركة الوطنية للإسكان، نضال محمد عالم.تم خلال الاجتماع استعراض أبرز الأعمال المنجزة في الربع الثاني من عام 2024 ضمن مشاريع الإسكان التي تنفذها الوزارة والشركة الوطنية للإسكان في منطقة مكة المكرمة.كما تم تقديم عرض تفصيلي لمجموعة من المشاريع العمرانية الجارية في المنطقة، بما في ذلك نسب الإنجاز وسير العمل في البنية التحتية والمرافق الخدمية المرتبطة بالمشاريع.وسلط الاجتماع الضوء على الضواحي والمجتمعات السكنية التي تطورها الشركة الوطنية للإسكان، والتي تشمل 5 ضواحٍ ومجتمعاً واحداً تمتد على مساحة 21 مليون متر مربع، وتوفر أكثر من 45 ألف وحدة سكنية بمواصفات عالمية.وكانت ضاحية "بوابة مكة" الأحدث والأولى من نوعها في العاصمة المقدسة قد حظيت بتدشين مؤخراً، حيث تمتد على مساحة تزيد عن 5 ملايين متر مربع، وتضم أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية متنوعة، لتستوعب أكثر من 38 ألف نسمة.تتميز الضاحية بمسطحات خضراء واسعة ومرافق متكاملة توفر بيئة حيوية لسكانها.وفي نهاية الاجتماع، تم مناقشة الجهود المشتركة بين الوزارة والشركة الوطنية للإسكان لتقديم منتجات سكنية عالية الجودة تلبي تطلعات كافة شرائح المجتمع، عبر تطوير ضواحٍ ومجتمعات عمرانية بمفهوم التطوير الشامل الذي يعزز جودة الحياة والتخطيط الحضري المستدام.