حدائق قطر الترفيهية: وجهة متجددة لعشاق المغامرات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقع قطر عند ملتقى الطرق بين الشرق والغرب ويحيط بها الخليج العربي بمياهه الفيروزية المتلألئة، وقد أضحت وجهة مثالية للباحثين عن عطلات مليئة بالمغامرات والأنشطة الترفيهية وأجواء الحماس والتشويق.

وبفضل شمسها الساطعة على مدار العام وامتلاكها العديد من الحدائق الترفيهية الخارجية والداخلية عالمية المستوى، توفر قطر أجواء رائعة لزائريها القادمين من أنحاء العالم، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يقصدها ملايين الزوار سنوياً للاستمتاع بعروضها الترفيهية ومعالمها السياحية التي تلبي تطلعات عشاق المغامرات والألعاب المائية من جميع الأعمار والمستويات.

حديقة مريال: مدينة للألعاب المائية بأرقام قياسية

أصبحت حديقة مريال للألعاب المائية الواقعة في شمال جزيرة قطيفان بمدينة لوسيل، وجهةً مفضلة لعشاق المغامرات والألعاب المائية في قطر والمنطقة.

وتغطي الحديقة التي اُفتتحت في مطلع العام 2024، مساحة هائلة تصل إلى 250 ألف متر مربع، مما يجعلها أعجوبة من أعاجيب مغامرات الألعاب المائية بالشرق الأوسط ويمنحها لقب أكبر حديقة مائية في قطر.

وتضم الحديقة أعلى برج للتزلج المائي في العالم، وهو البرج الأيقوني الذي يصل ارتفاعه إلى 85 متراً.

وقد حقق هذا البرج المذهل رقمين قياسيين ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية باعتباره أعلى برج مائي في العالم وكذلك لكونه يضم أكبر عدد من الألعاب ضمن برج واحد.

وتشمل حديقة مريال أيضاً على 45 لعبة و53 منزلقاً مائياً و16 حماماً للسباحة، مما يوفر لزوارها من جميع الأعمار أجواء مفعمة بالحماس والتشويق والمرح.

ويمكن للعائلات أيضاً الاستمتاع بالواجهة الشاطئية للحديقة حيث تتيح لهم فرصاً رائعة للاسترخاء وتناول الطعام، بدايةً من الوجبات الخفيفة وحتى أشهى المأكولات.

وتتيح الحديقة لزوارها أيضاً الفرصة لاستكشاف منطقة المتاجر القريبة من الشاطئ، والتي تتميز بسوقها المتنوع والمصمم وفقاً للطراز المعماري القطري.

دوحة كويست: السفر عبر الزمن في حديقة ترفيهية

تقع "كويست" وهي أول حديقة ترفيهية داخلية في قطر، داخل مول واحة الدوحة، حيث تغطي مساحة قدرها 32 ألف متر مربع.

وتضم هذه الوجهة الترفيهية أكثر من 30 لعبة والعديد من معالم الجذب، بداية من المغامرات والألعاب شديدة الإثارة والتشويق وصولاً إلى التجارب الترفيهية الملائمة للعائلات.

وهي تشتمل على ألعاب محاكاة يتم التحكم بها عن طريق الوسائط وكذلك تجارب الواقع الافتراضي والأفعوانيات المخصصة للأطفال.

وقد نجحت "كويست" في حصد لقبين ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية وهما أطول أفعوانيه داخلية في العالم "قطار إبِك"، وأطول برج هبوط داخلي في العالم "العاصفة البركانية".

وتتيح الحديقة لزوارها فرصة السفر عبر الزمن، حيث تنقسم إلى ثلاثة أبعاد زمنية تمثّل الماضي والحاضر والمستقبل.

وتقدم الحديقة لجميع أفراد العائلة يوماً حافلاً بالمغامرات والخيارات الترفيهية التي تشمل مطعم "بلانيت هوليوود" والمتجر المتميز "تايم كويست".

مدينة لوسيل ونتر وندرلاند

تعود لوسيل ونتر وندرلاند، وهي إحدى أبرز وجهات الجذب السياحي في قطر، للعمل والنشاط مع قدوم كل شتاء انطلاقاً من جزيرة المها.

وتتيح الحديقة الترفيهية لزوارها تجربة سياحية غنية تشمل الإطلالة الساحرة على مدينة الدوحة من أعلى عجلة فيريس العملاقة، وكذلك الاستمتاع بأجواء المغامرات التي توفرها الألعاب المختلفة وبالأنشطة الخاصة بالأطفال وبأشهى المأكولات وسط عالم من المتعة والإثارة.

حديقة شلالات الصحراء للمغامرات والألعاب المائية: جوهرة في قلب الشرق الأوسط

توجد حديقة شلالات الصحراء للمغامرات والألعاب المائية في قلب منتجع شاطئ سلوى، وذلك على مقربة من منفذ أبو سمرة البري، وهي بمثابة مدينة للألعاب الترفيهية وإحدى أكبر الحدائق المائية في الشرق الأوسط.

وتضم الحديقة أكثر من 56 لعبة ومنزلقاً مائيا و18 مرفقاً من مرافق الترفيه.

وتُعتبر حلبة شارع الصحراء مكاناً شهيراً لدى عشاق رياضة الكارتينج من الكبار والصغار على السواء.

كما توفر الحديقة حمامات سباحة خاصة للأطفال، بما يضمن بيئة آمنة وممتعة للجميع.

وتتضمن شلالات الصحراء للمغامرات والألعاب المائية متجراً يقدم لرواد الحديقة العديد من أدوات ومستلزمات السباحة وخيارات الطعام.

وتوفر الحديقة لزوارها أيضاً منتجعاً صحياً "سبا" يتيح لهؤلاء الذين يبحثون عن الاسترخاء وتجديد الحيوية والنشاط أفضل العلاجات الحيوية القديمة والعصرية.

كيدزانيا الدوحة وكيدز موندو

تقع كيدزانيا، وهي مدينة ترفيهية ذات طابع تعليمي، في أسباير زون. تمتد هذه الحديقة الترفيهية على مساحة تزيد عن 5500 متر مربع.

وتوفر للأطفال بيئة تعليمية مثالية يمكنهم من خلالها استكشاف عالم الكبار وخوض تجارب مهنية مختلفة مثل إطفاء الحرائق وتقديم الرعاية الصحية وفن الطهي وغيرها.

ويمكن للأطفال واليافعين حتى 14 سنة، الاستمتاع بممارسة 60 نشاطاً عملياً، واكتساب المهارات والخبرات التي تتطلبها مهام الحياة العملية.

وتتبنى كيدزموندو الدوحة، الواقعة في مول قطر، مفهوم الترفيه ذي الطابع التعليمي.

ولأنها تحظى بدعم وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، فقد روعي عند بنائها وتصميمها أن تكون ملائمة لعالم الأطفال وقادرة على تقديم المعرفة والتعلم في إطار من المتعة والترفيه.

متحف أولي أولي للأطفال

يقع هذا المتحف الجديد للأطفال في الحي الثقافي كتارا، وهو يمثل وجهة رائعة للترفيه العائلي.

ويقدم متحف أولي أولي، الذي يضم 6 قاعات عرض تفاعلية، الكثير من الأنشطة والتجارب العملية للأطفال في أجواء فسيحة تتيح لهم التجوال عبر أروقته لتعزيز مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية.

وقد أسهم 35 فناناً وتربوياً واختصاصياً في علم النفس التنموي في تطوير مناطق الألعاب داخل المتحف، بما يضمن إلهام الأطفال وتحفيزهم على مواصلة التعلم وسط بيئة ممتعة.

أتلانتس – الأوديسة الغامرة

تقدم أتلانتس – عالم افتراضي من الخيال ، التي تم افتتاحها مؤخراً في مشيرب غاليريا، تجربة رائدة لسرد القصص الرائعة التي تستلهم الأساطير اليونانية.

ويقدم المعرض تجربة بصرية مذهلة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة.

ويمكن للزوار الاستمتاع بجولة افتراضية بزاوية 360 درجة عبر أجواء أسطورية واستكشاف أتلانتس الضائعة من خلال واقع افتراضي متعدد الاستخدام .

ويوفر المعرض الافتراضي الداخلي فرصة رائعة لخوض المغامرات لجميع أفراد العائلة.

حدائق ترفيهية صغيرة: تجارب فريدة في جميع أنحاء قطر

توفر قطر لزوارها حدائق ترفيهية أصغر حجماً في العديد من فنادقها ونواديها الشاطئية ومراكز التسوق.

ويضم فندق والدورف أستوريا الشهير بمدينة لوسيل "حديقة وادي لوسيل المائية"، والتي تلبي بالدرجة الأولى تطلعات زوارها من الصغار، فيما تتيح الفرصة للوصول إلى الشاطئ.

كما يضم نادي شاطئ الدوحة أكبر حديقة عائمة في الدوحة، وهي توفر وجهة مثالية لقضاء يوم ممتع وسط أجواء خارجية ممتعة.

ويضم "دوحة فستيفال سيتي"، أحد مراكز التسوق الأشهر في قطر، حديقة ترفيهية مميزة هي "أنجري بيردز ورلد"، والتي تقدم لروادها ألعاباً مستوحاة من لعبة الفيديو الشهيرة، وهناك أيضاً حديقة "سنو ديونز" الدوحة التي تتميز بأجوائها الثلجية المنعشة.

ويضم دوحة فستيفال سيتي أيضاً مدينة ترفيهية للألعاب والرياضات الإلكترونية، وهي "فرتشو سيتي" التي تستضيف العديد من البطولات على مدار العام.

وقد أصبحت قطر التي تأتي دائماً في مقدمة دول العالم الأكثر أماناً، وجهة مثالية لقضاء أجمل العطلات العائلية، حيث تزخر بالعديد من الحدائق الترفيهية سواء كانت داخلية أو خارجية.

وتواصل قطر تحطيم أرقامها القياسية فيما يتعلق بالتدفقات السياحية من الزوار.

ففي عام 2023، استقبلت أكثر من 4 ملايين زائر، وحافظت على هذا الزخم برقم قياسي آخر حين استقبلت 2.6 مليون زائر خلال النصف الأول من عام 2024 وحده.

وجاء حوالي 44% من هؤلاء الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ودولة الكويت ومملكة البحرين.