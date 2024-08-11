شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بوقف اعتداءات المستوطنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، مجلس الأمن الدولي، باتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية الدولية لضمان تنفيذ قرارته المتعلقة بالاستيطان، ووضع الجمعيات الاستيطانية على قوائم الإرهاب.

وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان، أن المستوطنين يواصلون ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وارتكبوا الشهر الماضي 1110 اعتداءات على القرى والبلدات الفلسطينية، مشيرة إلى عدم شرعية الاستيطان ومنظومته الاستعمارية، وضرورة ملاحقة المستوطنين، ووضع حد لانفلاتهم من القانون.

