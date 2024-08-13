شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يُعزي هاتفيًا نظيره الكويتي في وفاة الشيخ سالم العلي الصباح والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام