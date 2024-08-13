شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يُعزي هاتفيًا نظيره الكويتي في وفاة الشيخ سالم العلي الصباح والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بسمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي العهد في دولة الكويت.
وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال، عن تعازيه في وفاة سمو الشيخ سالم العلي السالم المبارك الصباح ـ رحمه الله ـ، داعياً الله تعالى للفقيد بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته.
وأعرب ولي العهد في دولة الكويت، عن تقديره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة.
وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال، عن تعازيه في وفاة سمو الشيخ سالم العلي السالم المبارك الصباح ـ رحمه الله ـ، داعياً الله تعالى للفقيد بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته.
وأعرب ولي العهد في دولة الكويت، عن تقديره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة.