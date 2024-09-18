شكرا لقرائتكم خبر عن 200 شركة و60 شخصية رائدة في المؤتمر السعودي البحري اللوجستي 5 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنطلق النسخة الخامسة من المؤتمر السعودي البحري اللوجستي 2024، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل TGA م. صالح بن ناصر الجاسر، الذي يعد أحد أهم المؤتمرات التي تجمع الخبرات النوعية والمتخصصين من مختلف دول العالم في قطاع النقل البحري واللوجستيات تحت سقف واحد.

ويقام في مركز معارض الظهران "إكسبو"، خلال يومي 18 - 19 سبتمبر الحالي، وأكثر من 10 آلاف مشارك، و60 متحدثا وشخصية رائدة.

المعارف والتجارب العالمية

ويشكل المؤتمر السعودي البحري اللوجستي من خلال ما يتضمنه من فعاليات تمتد على مدى يومين، فرصة سانحة لاكتساب أهم المعارف والتجارب العالمية والرؤى القيمة التي تسهم في عقد الشراكات الاستثمارية والإستراتيجية.

الإضافة إلى استكشاف سبل جديدة ومقومات داعمة للنمو والتطور في قطاع النقل البحري، والخدمات اللوجستية على المستويات المحلية والإقليمية كافة، بما يحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030، لتصبح مركزًا عالميًا للخدمات اللوجستية تلتقيه القارات الثلاث وأهم ممرات الملاحة البحرية الدولية.



كما سيسهم المؤتمر في تسليط الضوء على الفرص الحالية والتطورات المستقبلية في صناعة النقل البحري بالمنطقة، ومناقشة القضايا الملحة في ظل المتغيرات الحالية، وأبرز التحديات التي تواجه القطاع ووضع الحلول الكفيلة بمعالجتها.

إضافة إلى زيادة مستوى التعاون والعمل المشترك بين جميع دول العالم للوصول للأهداف المشتركة في هذه الصناعة الحيوية.

جلسات وورش عمل

ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات وورش عمل تتناول أهم الموضوعات على مستوى القطاع، كالخدمات اللوجستية المترابطة وسلسلة التوريد للمستقبل، وبناء وإصلاح السفن في اليوم الأول من عمر المؤتمر.

إضافة إلى جلسات اليوم الثاني التي تتضمن ورشة عمل برنامج استدامة النفط، وجلسات نقاشية عن رقمنة النقل البحري، والسلامة البحرية، وتحول الطاقة من أجل مستقبل مستدام.

وأخيرًا جلسة نقاشية حول تنمية القوى العاملة، ويسدل الستار في اليوم الأخير من هذه النسخة بمجموعة من التوصيات والمقترحات الداعمة والمؤثرة في توجيه بوصلة التقدم للارتقاء بصناعة النقل البحري واستدامة الخدمات اللوجستية وفق أفضل المعايير والنماذج الرائدة.