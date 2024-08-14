شكرا لمتابعة خبر عن الخميس المقبل.. بدء سريان حظر صيد أسماك الكنعد بسواحل المنطقة الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يبدأ يوم الخميس المقبل الموافق 2024/8/15 م، سريان حظر صيد أسماك الكنعد باستخدام شباك الصيد الخيشومية (المناصب، والغزول) في سواحل المنطقة الشرقية لمدة شهرين.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس فهد بن أحمد الحمزي أن قرار الحظر يشمل حظر استخدام شباك الصيد الخيشومية (المناصب، والغزول)، في حين يسمح الصيد بوسيلة الحداق، على أن يكون طول السمكة المسموح بصيدها فوق 65 سم، بهدف الحد من استنزاف تلك الأنواع من الأسماك، والحفاظ على المخزون الإستراتيجي المستدام، وإعطاء فرصة للأمهات لوضع البيض خلال فترة الحظر.

وبيّن أن هذا الحظر يطبق على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وأن تطبيق موسم حظر الصيد بواسطة الشباك الخيشومية يهدف إلى الحفاظ على الأمهات حاملات البيض وقت التفريخ وعلى صغار أسماك الكنعد، حيث إن الصيد بواسطة هذه الوسيلة يعد عشوائيًا وليس انتقائيًا مثل باقي الوسائل التي تساعد على الحفاظ على صغار الأسماك وتعطي الفرصة الأكبر لعملية التكاثر ووضع البيض.

من جانبه أفاد مدير مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف المهندس وليد الشويرد، أن الجولات التفتيشية التي يقوم بها المركز على مراكز الإنزال والمراقبة الميدانية مستمرة في جميع مرافئ الصيد وحين يتم رصد أي مخالف لأنظمة الحظر سوف يتم تطبيق الإجراءات القانونية والعقوبات.