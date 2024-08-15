السعودية | ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية كوريا بذكرى يوم التحرير لبلاده

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية كوريا بذكرى يوم التحرير لبلاده والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس يون سيوك يول، رئيس جمهورية كوريا، بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كوريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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