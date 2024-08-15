شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة تتربع على عرش إنتاج البطيخ في المملكة بأكثر من 442 ألف طن والان نبدء بالتفاصيل



ويُظهر هذا الرقم مكانة المنطقة كواحدة من أهم المراكز الزراعية في المملكة، إذ تساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات السوق المحلي من هذه الفاكهة.

وتأتي هذه البيانات ضمن إطار الإحصاءات السنوية التي تُصدرها الوزارة، والتي أشارت أيضًا إلى أن إجمالي إنتاج البطيخ في المملكة يصل إلى 605 ألف طن سنويًا.

إنتاجية عالية

يُعتبر هذا الرقم مؤشرًا على القدرة الإنتاجية العالية للمملكة في هذا المجال، حيث يتمكن القطاع الزراعي من تلبية نسبة اكتفاء ذاتي تزيد عن 99% من احتياجات المملكة من البطيخ.

وأفاد التقرير بأن المساحة المزروعة بالبطيخ في مختلف مناطق المملكة تتجاوز 24 ألف هكتار، مما يُبرز الجهود الكبيرة التي تُبذل في دعم وتطوير الزراعة.

وتأتي منطقة مكة المكرمة في الصدارة بإنتاجها الضخم، ما يجعلها المحرك الرئيسي لإنتاج البطيخ على مستوى المملكة.

أرقام الإنتاج

بينما توزعت أرقام الإنتاج في بقية مناطق المملكة كما يلي: (منطقة الرياض بإنتاج بلغ 60,893 طنًا، تليها المنطقة الشرقية بإنتاج 38,705 أطنان، ثم منطقة الجوف بإنتاج 24,847 طنًا، ومنطقة الباحة بإنتاج 12,008 أطنان

).في حين سجلت المدينة المنورة إنتاجًا قدره 9,245 طنًا، ومنطقة القصيم 6,999 طنًا، ومنطقة تبوك 4,502 طنًا، ومنطقة حائل 3,245 طنًا. وجاءت منطقة عسير بإنتاج 1,240 طنًا، بينما كان إنتاج منطقة جازان 1,011 طنًا.

ويعكس هذا الإنتاج الوفير أهمية القطاع الزراعي في المملكة وسعي الحكومة المستمر نحو تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من خلال دعم المزارعين وتطوير التقنيات الزراعية الحديثة.

منطقة مكة المكرمة، بفضل طبيعتها الزراعية ومناخها الملائم، تستمر في تعزيز موقعها كأحد أبرز المناطق المنتجة للبطيخ، مساهمة بذلك في استدامة القطاع الزراعي بالمملكة وتوفير منتجات زراعية عالية الجودة للسوق المحلي. الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة في تقرير حديث أن منطقة مكة المكرمة تُعد الأعلى إنتاجًا لفاكهة البطيخ في المملكة العربية السعودية ، حيث بلغ إنتاجها السنوي أكثر من 442,3 ألف طن.ويُظهر هذا الرقم مكانة المنطقة كواحدة من أهم المراكز الزراعية في المملكة، إذ تساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات السوق المحلي من هذه الفاكهة.وتأتي هذه البيانات ضمن إطار الإحصاءات السنوية التي تُصدرها الوزارة، والتي أشارت أيضًا إلى أن إجمالي إنتاج البطيخ في المملكة يصل إلى 605 ألف طن سنويًا.يُعتبر هذا الرقم مؤشرًا على القدرة الإنتاجية العالية للمملكة في هذا المجال، حيث يتمكن القطاع الزراعي من تلبية نسبة اكتفاء ذاتي تزيد عن 99% من احتياجات المملكة من البطيخ.وأفاد التقرير بأن المساحة المزروعة بالبطيخ في مختلف مناطق المملكة تتجاوز 24 ألف هكتار، مما يُبرز الجهود الكبيرة التي تُبذل في دعم وتطوير الزراعة.وتأتي منطقة مكة المكرمة في الصدارة بإنتاجها الضخم، ما يجعلها المحرك الرئيسي لإنتاج البطيخ على مستوى المملكة.أرقام الإنتاجبينما توزعت أرقام الإنتاج في بقية مناطق المملكة كما يلي: (منطقة الرياض بإنتاج بلغ 60,893 طنًا، تليها المنطقة الشرقية بإنتاج 38,705 أطنان، ثم منطقة الجوف بإنتاج 24,847 طنًا، ومنطقة الباحة بإنتاج 12,008 أطنان).في حين سجلت المدينة المنورة إنتاجًا قدره 9,245 طنًا، ومنطقة القصيم 6,999 طنًا، ومنطقة تبوك 4,502 طنًا، ومنطقة حائل 3,245 طنًا. وجاءت منطقة عسير بإنتاج 1,240 طنًا، بينما كان إنتاج منطقة جازان 1,011 طنًا.ويعكس هذا الإنتاج الوفير أهمية القطاع الزراعي في المملكة وسعي الحكومة المستمر نحو تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من خلال دعم المزارعين وتطوير التقنيات الزراعية الحديثة.منطقة مكة المكرمة، بفضل طبيعتها الزراعية ومناخها الملائم، تستمر في تعزيز موقعها كأحد أبرز المناطق المنتجة للبطيخ، مساهمة بذلك في استدامة القطاع الزراعي بالمملكة وتوفير منتجات زراعية عالية الجودة للسوق المحلي.