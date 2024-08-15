شكرا لقرائتكم خبر عن الكشافة السعودية تبرز تطوراتها في المؤتمر العالمي بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعد جمعية الكشافة العربية السعودية للمشاركة في فعاليات المؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعين، الذي سيُعقد في جمهورية مصر العربية، في الفترة من 17 إلى 23 أغسطس الجاري.

ويشهد هذا المؤتمر حضور 175 جمعية كشفية تمثل دولاً مختلفة من جميع أنحاء العالم.

المؤتمر الكشفي العالمي الـ 43

وأفاد الأمين العام للجمعية، الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس، بأن المؤتمر يمثل محطة هامة لرسم معالم مستقبل الحركة الكشفية على مستوى العالم.

وأكد أهمية هذا الحدث في تعزيز التعاون العالمي لمواجهة التحديات الراهنة، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيوفر منبرًا لتبادل الآراء بين الأجيال حول دور الشباب في عمليات صنع القرار على المستويات المختلفة.





وسيتناول المؤتمر مجموعة من الموضوعات الحيوية، منها الحوكمة العالمية، قضايا التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الرقمي.

وسيبحث سبل تعزيز مشاركة الشباب في عمليات اتخاذ القرار لضمان مستقبل مشترك ومستدام.

تطورات الحركة الكشفية في المملكة

وستُعرض الجمعية السعودية خلال المؤتمر في معرض خاص يُبرز تطورات الحركة الكشفية في المملكة، إلى جانب مشاركتها في اليوم العالمي للتبادل الثقافي، إذ ستعرض نماذج من العادات والتقاليد السعودية.



يُشار إلى أن المؤتمر الكشفي العالمي، الذي يُعقد كل ثلاث سنوات، يمثل أعلى هيئة حاكمة للمنظمة العالمية للحركة الكشفية.

ويهدف المؤتمر إلى تحديد السياسات العامة، وتعزيز أهداف الحركة الكشفية على المستوى العالمي.

المنظمة الكشفية العالمية

كما يشمل جدول أعماله انتخاب أعضاء اللجنة الكشفية العالمية والتصديق على عضوية جمعيات كشفية جديدة، بالإضافة إلى تحديد الدول المضيفة للفعاليات الكشفية العالمية المستقبلية.



وبدأت جمعية الكشافة العربية السعودية مشاركاتها في المؤتمرات الكشفية العالمية منذ عام 1963، حينما انضمت كعضو فاعل في المنظمة الكشفية العالمية خلال المؤتمر التاسع عشر الذي أُقيم في مدينة ماراثوناس باليونان.