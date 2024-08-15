شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء إثرائي لتحقيق النضج التطبيقي للحوكمة وإدارة المخاطر بتعليم جدة والان نبدء بالتفاصيل

تطوير نوعية التعليم

الدمام - شريف احمد - أكدت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي، على أهمية تطبيق الحوكمة في تطوير أداء المؤسسات التعليمية؛ لتكون مواكبة لمرحلة التحول الاقتصادي والإداريّ التي تشهدها المملكة وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة المعتمدة على الحوكمة الرشيدة القادرة على مواجهة التحديات، الداعمة للتحولات الاستراتيجية، تعزيزًا التنمية المستدامة وبما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال تحسين الجودة، وتحقيق التميز في المؤسسات التعليمية.جاء ذلك خلال رعاية اللهيبي للقاء الإثرائي الأول "دور الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام في دعم التحول المؤسسي الاستراتيجي الذي نظمته إدارة الموارد البشرية اليوم، ضمن برامج التطوير المهني لمنسوبي ومنسوبات إدارة تعليم جدة والذي أقيم في بيت الطالب بجدة بحضور عدد من مديري الإدارات ومكاتب التعليم ورؤساء الأقسام.وأضافت اللهيبي أن تطبيق الحوكمة وإدارة المخاطر المتوقعة مع وجود التزام عالٍ يُعد ضرورة لتطوير نوعية التعليم وأحد العناصر الأساسية التي تؤدي إلى تحسين المخرجات التعليمية مما يمكننا من مواكبة التغيرات، والتحولات بيسر، ومرونة، واحترافية.واختتمت مدير عام تعليم جدة كلمتها باعتبار اللقاء نهج استباقي لرسم خطة لحوكمة الأداء وإطار موحد للعمل بجميع الإدارات بناءً على الأهداف لاتخاذ قرارات مستنيرة وفهم مشترك لسياسات العمل وتحقيق نضج تطبيقي أعلى بممارسة الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام التنظيمي تعزيزًا للوعي العميق بها وتطبيقا لها بشكل موثوق وميسر في ظل المستجدات المتسارعة ؛ لإدارة التحول بتكامل متناغم وبسرعة بناءة.بعد ذلك قدم الخبير والمدرب ماجد الموسى ورقة عمل عن دور الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام في دعم التحول المؤسسي الاستراتيجي، تطرق من خلالها للعديد من المحاور التي تناولت الإجراءات والسياسات والعمليات المواكبة لتوجه المؤسسة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتطابق السياسات والعمليات مع كافة الممكنات، لتحقيق الكفاءة والجودة إلى جانب التأكيد على أهمية استمرارية الأعمال والخدمات وسبل تطبيق ذلك لنجاح واستدامة الحوكمة، كما تضمنت محاور اللقاء استعراض دور المراجعة الداخلية في نجاح الحوكمة إلى جانب خطوط دفاعها وأقسام المخاطر.احصل على Outlook لـ iOS