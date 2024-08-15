السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يطلق حملة (البلسم) لجراحة المخ والأعصاب في عدن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_أحمد حماد

تحت إشراف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أعلنت جمعية «البلسم» للتدريب والتطوير الصحي انطلاق الحملة الطبية لجراحة لمخ والأعصاب في مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن في الفترة من 17 إلى 23 اغسطس الجاري، وتستهدف الحملة إجراء 25 عملية جراحية بالمجان في تخصص جراحة لمخ والأعصاب خلال الحملة الطبية، وأكثر من 200 تشخيص وكشف طبي.

ويتعاون مع فريق أطباء جمعية «البلسم» مجموعة من الأطباء المحليين في الجمهورية اليمنية، وذلك داخل غرف العمليات وفي مراحل الكشف والإعداد لإجراء الجراحات في مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن الذي يشرف عليه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وقال البروفيسور إبراهيم النعمي استشاري وأستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة الملك خالد ورئيس الفريق الطبي لرحلة جمعية «البلسم» إلى الجمهورية اليمنية، أن الحملة تحت إشراف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنطلق في جراحة المخ والأعصاب في الفترة بين الفترة من 17 إلى 23 اغسطس 2024 والأعصاب في مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن، وأن الحملة مكونه من فريق متكامل من جراحي المخ والأعصاب والعمود الفقري وفي كافة التخصصات الدقيقة، وأطباء وفنيي التخدير والتمريض.

وأوضح النعمي أنه تم البدء منذ عدة أشهر الإعداد للحملة الطبية إلى جمهورية اليمن بعد أن أقرها مركز الملك سلمان للإغاثة وكلف جمعية «البلسم» بالعمل على تنفيذها، مشيراً إلى الجمعية لن تدخر أي جهد تجاه كل أمر من شأنه إنجاح الحملة في ظل التنظيمات والإجراءات المقرة من مركز الملك سلمان للإغاثة الذي يضطلع إلى دور ريادي على مستوى العالم في إغاثة المرضى والقيام بالأعمال الإنسانية في معظم الدول التي تحتاج إلى توفير مثل هذه الرعاية الصحية.

وقال إنه تم العمل على جميع المحاور ومنها توفير المعدات اللازمة للجراحة والتجهيز للحملة الطبية حتى تحقق الهدف المنشود والغاية الإنسانية النبيلة تحت إشراف مركز ا الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

الجدير بالذكر أن جمعية البلسم للتدريب والتطوير الصحي نفذت تحت إشراف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في شهر مايو الماضي حملة طبية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة التداخلية في الجمهورية اليمنية، تم خلالها إجراء 251 عملية قلب مفتوح وقسطرة تداخلية لعلاج مرضى القلب من الكبار والأطفال، بمستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن، وتمكن فريق الجمعية الطبي الذي يضم 24 طبيبا وممرضا وفنيا، من الانتهاء من 25 عملية قلب مفتوح و166 قسطرة تداخلية للكبار، و3 عمليات قلب مفتوح و57 قسطرة تداخلية للأطفال، جميعها ناجحة -بفضل الله- بالتعاون مع مجموعة من الأطباء المحليين في اليمن.

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