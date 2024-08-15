شكرا لمتابعة خبر عن المملكة ترحب بقرار فتح معبر أدري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفاشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رحبت المملكة بالقرار الذي اتخذه رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان بتكليف مفوضية العون الإنساني بفتح معبر أدري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مدينة الفاشر في ظل ظروف الوضع الإنساني المتدهور.

وأكدت المملكة أن هذه الخطوة من أثر إيجابي يعالج الاحتياجات الإنسانية وتيسير وصول المساعدات وتأمين العاملين في المجال الإنساني.

يذكر أن وفد المملكة لدى مؤتمر جنيف أجرى مباحثات مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة وومثل الاتحاد الأفريقي لبحث تقديم مساعدات طارئة وفق آلية مشتركة.