شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مكثفة لاستقبال أكثر من 700 ألف طالب وطالبة بتعليم جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعد مدارس جدة غدًا الأحد لاستقبال أكثر من 700 ألف طالب وطالبة، الذين يعودون بعد عطلتهم الصيفية لاستكمال رحلتهم التعليمية.



وتأتي هذه الانطلاقة وسط استعدادات شاملة قامت بها الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، حيث تم تجهيز المدارس خلال الفترة الصيفية، بالإضافة إلى استلام مشاريع تعليمية جديدة ستدخل الخدمة مع بداية هذا العام الدراسي 1446هـ.



بيئة تعليمية متكاملة

ورحبت منال اللهيبي، المدير العام للتعليم بمحافظة جدة، بالطلاب والطالبات العائدين، مؤكدة أنهم على موعد مع عام دراسي حافل بالتميز والمثابرة، في بيئة مدرسية مجهزة بعناية لتلبي جميع احتياجاتهم التعليمية.



وأوضحت أن التعليم في جدة يحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة، حيث تم تنفيذ مشاريع تعليمية جديدة لضمان بيئة تعليمية متكاملة.

وأشارت اللهيبي، إلى أن كافة الإدارات المعنية بالاستعداد للعام الدراسي الجديد عملت بجهد منذ فترة طويلة لضمان بداية سلسة ومنظمة للعام الدراسي، بدءًا من الحصة الأولى.



كما أكدت على دور شركة تطوير التي قامت بأعمال صيانة شاملة للمدارس، بما في ذلك تركيب المكيفات الجديدة وتجهيز المعامل والسبورات الذكية، بالإضافة إلى توفير فرق لصيانة الطوارئ.

كما وصلت الكتب الدراسية إلى جميع المدارس، وتم تنفيذ حركة النقل الداخلي للإداريين والمعلمين لضمان جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب.