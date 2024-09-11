شكرا لقرائتكم خبر عن نموذج "علام" الأفضل عالميًا بين النماذج التوليدية باللغة العربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" تحقيق نموذج "علام" المركز الأول عالميًا ضمن فئته كأفضل نموذج لغوي توليدي باللغة العربية، وفقًا للتقييم المعياري (Arabic MMLU) المتخصص باللغة العربية، إذ يُعد معيارًا رائدًا للنماذج اللغوية الضخمة.

جاء ذلك خلال أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثالثة، بمشاركة مدير مركز المعلومات الوطني د. عصام بن عبدالله الوقيت، ونائب مدير المركز الدكتور مشاري بن إبراهيم المشاري.

ويعبر هذا الإنجاز عن الجهود المثمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في سبيل تعزيز مكانة اللغة العربية إقليميًا ودوليًا، وإبراز مكانتها من خلال إثراء المحتوى العربي بكل المجالات، وترسيخ موقع المملكة الريادي في مجال الذكاء الاصطناعي.

يأتي ذلك ضمن مُستهدفات رؤية السعودية 2030 بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ودعمه المستمر لجعل المملكة مركزًا تقنيًا عالميًا لأحدث التقنيات المتقدمة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.



تطوير نموذج "علام"

وجرى تطوير نموذج "علام" في مختبرات المركز الوطني للذكاء الاصطناعي التابع لسدايا بكوادر تقنية وطنية، مع الاستفادة من خبرات أكثر من 400 متخصص في مختلف المجالات، وبالتكامل مع أكثر من 160 جهة حكومية شاركت في بناء أكبر مجموعة بيانات عربية في العالم، شملت أكثر من 500 مليار وحدة نصية عربية لتطوير وتدريب "علام".

وأشار إعلان سدايا إلى أن "علام" جرى تطويره بعدة نماذج تتراوح أحجامها من 7 إلى 70 مليار متغير.

اجتياز المعايير العالمية

تجدر الإشارة إلى أن شركة IBM العالمية كانت قد أعلنت عن توافر نموذج "علام" على منصتها لخدمات الذكاء الاصطناعي watsonx.ai بعد نجاحه في اجتياز المعايير العالمية للنماذج اللغوية الضخمة.

كما أعلنت شركة مايكروسوفت توفير "علام" على منصة خدماتها السحابية Azure؛ دعمًا لمطوري ومقدمي حلول الذكاء الاصطناعي باللغة العربية، في مؤشر قوي على قدرات "علام" وثقة الشركات التقنية الكبرى بأدائه.