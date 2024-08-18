شكرا لقرائتكم خبر بيع 3 صقور بريطانية في الليلة السابعة لمنصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عُرضت، مساء اليوم، ثلاثة صقور من مزرعة AD البريطانية في الليلة السابعة من ليالي منصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2024، والذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمشاركة مزارع إنتاج رائدة من 18 دولة حول العالم.

وبيعت الصقور الثلاثة بقيمة 164 ألف ريال، حيث جاءت بداية الليلة بالصقر الأول "فرخ مثلوث جير"، وبدأت المزايدة عليه بثلاثين ألف ريال وتم بيعه بمبلغ 65 ألف ريال، بعدها عُرض الصقر الثاني "فرخ جير بيور" وتم بيعه بمبلغ 51 ألف ريال، وكان ختام الليلة مع الصقر الثالث "فرخ مثلوث جير"، وأُرسي على مالكه الجديد بمبلغ 48 ألف ريال.

ويوفر المزادُ منصةً موثوقةً وفريدةً من نوعها لنخبة الصقور من حول العالم، من نخبة السلالات وصقور المزاين وغيرها من السلالات الحائزة على بطولات دولية، من خلال تنظيم مزاد تنافسي مباشر وسريع، يجمع الصقارين والمنتجين من السعوديين ومختلف دول العالم، ويتم نقل فعاليات المزاد عبر القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث والبث المباشر لحسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي.

ويسهم المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور في تحقيق رؤية نادي الصقور السعودي؛ المتمثلة في الريادة في مجال التطوير والابتكار في هواية الصقور وتربيتها وإنتاجها ورعايتها، ويستمر حتى الـ 24 من أغسطس الجاري، في مقر النادي بمَلهم شمال الرياض.