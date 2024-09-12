«عانى من ظلم كبير مع منتخب مصر».. شقيق إيهاب جلال يكشف مفاجأة صادمة عن وفاته

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف شقيق إيهاب جلال، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر والمدرب الحالي لفريق الإسماعيلي، عن تفاصيل تدهور صحة شقيقه والظروف المحيطة بوفاته.

وفي تصريحات لموقع "تليجراف مصر"، فجر شقيق إيهاب جلال مفاجأة كبيرة بأن شقيقه "خضع لعملية واحدة فقط في شريان بالمخ"، مؤكدًا أن "زيادة جرعة النوم أدت إلى تدهور حالته الصحية بشكل كبير."

وأضاف شقيق المدرب الراحل أن شقيقه "عانى من ظلم كبير خلال فترة توليه تدريب منتخب مصر"، قائلا: “لو كان هيتظلم ويموت، كان هيتظلم يوم رحيله عن المنتخب”، معتبرا أن منتخب مصر دمر حياة إيهاب جلال، ومستقبله في فترة قصيرة لا تتجاوز 12 يومًا.

وتعليقا على العلاقات الشخصية، أكد شقيق إيهاب جلال أن مدرب الإسماعيلي لم يكن له عداءات مع أحد، مشيدا بزيارة المدير الفني الحالي لمنتخب مصر حسام حسن له رغم التوترات السابقة بينهما.

ووجه شقيق إيهاب جلال رسالة لجماهير نادي الإسماعيلي، حيث قال: "ستعرفون قيمة إيهاب جلال بعد رحيله"، مشيرًا إلى الأداء الممتاز الذي قدمه مع فريق المقاصة رغم خسارته الدوري بفارق نقطة.

وشهدت الفترة الماضية تدهور الحالة الصحية لإيهاب جلال، الذي كان يعاني أزمة صحية كبيرة بعد خضوعه للعمليات الجراحية المذكورة.