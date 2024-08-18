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شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" توسع برامج وخدمات ذوي الإعاقة للعام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة التعليم عن توسع كبير في البرامج والخدمات المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة في مختلف المراحل الدراسية، وذلك ضمن استعداداتها للعام الدراسي الجديد.
وأوضحت أنها افتتحت 70 روضة جديدة مخصصة للتدخل المبكر لذوي الإعاقة، بهدف توفير الدعم اللازم للأطفال منذ المراحل الأولى من التعليم.
كما أشارت الوزارة إلى أنها وسعت أنماط تقديم الخدمة ليصل عدد البرامج والمعاهد المخصصة لذوي الإعاقة، إلى 3139 برنامجًا ومعهدًا موزعة على جميع مناطق ومحافظات المملكة، حيث يقوم على هذه البرامج 15213 معلمًا ومعلمة متخصصين.
كما أكدت الوزارة على توفير الأقسام التعليمية المناسبة من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية/ التأهيلية.
وفي خطوة لتعزيز العملية التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة، سجلت الوزارة الدروس المخصصة لهم عبر ثلاث قنوات من قنوات "عين" التعليمية، مع توفير الترجمة بلغة الإشارة.
كما تعمل الوزارة على تقديم الخدمات التعليمية في مراكز الأورام والمستشفيات من خلال 6 فصول تعليمية.
ومن جانب آخر، أشارت الوزارة إلى أنها تعاونت مع عدد من الجهات المتخصصة لإعداد مناهج ومواد إثرائية، حيث تم إصدار 21 كتابًا للتربية الفكرية، إضافة إلى إعداد مهارات اضطراب طيف التوحد وتعدد الإعاقة لجميع المراحل الدراسية.
وأعلنت الوزارة أيضًا عن طباعة جميع كتب التعليم العام بلغة برايل وإدراج لغة الإشارة في منهج المهارات الحياتية والتربية الأسرية.
وفي إطار الشراكات، أوضحت الوزارة أنها تعاونت مع عدد من الجهات، منها مراكز اضطرابات النمو والسلوك في وزارة الصحة، وجامعة الأميرة نورة، وجمعية سند الخيرية، والجمعية السعودية لفرط الحركة وتشتيت الانتباه (إشراق)، وجمعية صعوبات التعلم (مؤسسة سعي)، بالإضافة إلى مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.
وأطلقت الوزارة عدة مبادرات من بينها سياسة ضمان وصول الطلبة ذوي الإعاقة للتعليم، ورحلة التعليم الشامل في التعليم للأطفال ذوي الإعاقة، ومركز كفاءة الإنفاق (استحقاق القسائم التعليمية)، بالإضافة إلى التعليم الإلكتروني لطلبة ذوي الإعاقة عن بعد من خلال منصة "مدرستي" وقنوات "عين" التعليمية.
كما أصدرت عددًا من الأدلة المتخصصة، من بينها دليل ومعايير الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في البيئات والمنشآت التعليمية، وأدلة متخصصة في تعليم الطلبة ذوي الإعاقة عن بعد، وأخرى في مجال التربية الخاصة.
وأكدت وزارة التعليم أن هذه الجهود تأتي في إطار حرصها على توفير بيئة تعليمية شاملة وميسرة للطلاب ذوي الإعاقة، بما يضمن لهم مستقبلًا تعليميًا مشرقًا يواكب طموحاتهم واحتياجاتهم.
وأوضحت أنها افتتحت 70 روضة جديدة مخصصة للتدخل المبكر لذوي الإعاقة، بهدف توفير الدعم اللازم للأطفال منذ المراحل الأولى من التعليم.
كما أشارت الوزارة إلى أنها وسعت أنماط تقديم الخدمة ليصل عدد البرامج والمعاهد المخصصة لذوي الإعاقة، إلى 3139 برنامجًا ومعهدًا موزعة على جميع مناطق ومحافظات المملكة، حيث يقوم على هذه البرامج 15213 معلمًا ومعلمة متخصصين.
دعم الطلاب ذوي الإعاقةوفي إطار دعم الطلاب ذوي الإعاقة المبتعثين في الخارج، أعلنت الوزارة عن توفير السكن الداخلي المناسب لهم، إلى جانب التوسع في خدمة السكن الداخلي ليشمل الطلاب داخل المملكة.
كما أكدت الوزارة على توفير الأقسام التعليمية المناسبة من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية/ التأهيلية.
وفي خطوة لتعزيز العملية التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة، سجلت الوزارة الدروس المخصصة لهم عبر ثلاث قنوات من قنوات "عين" التعليمية، مع توفير الترجمة بلغة الإشارة.
كما تعمل الوزارة على تقديم الخدمات التعليمية في مراكز الأورام والمستشفيات من خلال 6 فصول تعليمية.
ومن جانب آخر، أشارت الوزارة إلى أنها تعاونت مع عدد من الجهات المتخصصة لإعداد مناهج ومواد إثرائية، حيث تم إصدار 21 كتابًا للتربية الفكرية، إضافة إلى إعداد مهارات اضطراب طيف التوحد وتعدد الإعاقة لجميع المراحل الدراسية.
وأعلنت الوزارة أيضًا عن طباعة جميع كتب التعليم العام بلغة برايل وإدراج لغة الإشارة في منهج المهارات الحياتية والتربية الأسرية.
خدمات مساندةفيما يتعلق بالخدمات المساندة، قامت الوزارة بتوسيع هذه الخدمات لتشمل 46 مركزًا مساندًا، منها مركز الأمير سلطان للخدمات المساندة، ومركزي "همة" في الخبر والقصيم.
وفي إطار الشراكات، أوضحت الوزارة أنها تعاونت مع عدد من الجهات، منها مراكز اضطرابات النمو والسلوك في وزارة الصحة، وجامعة الأميرة نورة، وجمعية سند الخيرية، والجمعية السعودية لفرط الحركة وتشتيت الانتباه (إشراق)، وجمعية صعوبات التعلم (مؤسسة سعي)، بالإضافة إلى مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.
وأطلقت الوزارة عدة مبادرات من بينها سياسة ضمان وصول الطلبة ذوي الإعاقة للتعليم، ورحلة التعليم الشامل في التعليم للأطفال ذوي الإعاقة، ومركز كفاءة الإنفاق (استحقاق القسائم التعليمية)، بالإضافة إلى التعليم الإلكتروني لطلبة ذوي الإعاقة عن بعد من خلال منصة "مدرستي" وقنوات "عين" التعليمية.
كما أصدرت عددًا من الأدلة المتخصصة، من بينها دليل ومعايير الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في البيئات والمنشآت التعليمية، وأدلة متخصصة في تعليم الطلبة ذوي الإعاقة عن بعد، وأخرى في مجال التربية الخاصة.
وأكدت وزارة التعليم أن هذه الجهود تأتي في إطار حرصها على توفير بيئة تعليمية شاملة وميسرة للطلاب ذوي الإعاقة، بما يضمن لهم مستقبلًا تعليميًا مشرقًا يواكب طموحاتهم واحتياجاتهم.