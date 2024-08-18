شكرا لقرائتكم خبر عن العودة للمدارس..عدسة "اليوم" ترصد بهجة الطلاب وحماس المعلمين وهدايا أول يوم دراسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ابتسامات متبادلة وهدايا وورود، أمطرت أجواء العودة للمدارس في أول يوم دراسي، إذ بدا على الطلاب البهجة والأمل على أولياء أمورهم، والحماس على المعلمين لبدء عام دراسي جديد ينشدوا فيه النجاح واستثمار طاقة الصغار.

وعاد اليوم الأحد، ستة ملايين طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة في أكثر من 30 ألف مدرسة في جميع أنحاء المملكة، إيذاناً ببدء العام الدراسي الجديد بعد إجازة صيفية امتدت لأكثر من شهرين ونصف.

وشملت هذه الخدمات توفير الكتب المدرسية والوسائل التعليمية، وتجهيز القاعات الدراسية، وتوفير النقل المدرسي للطلاب، بالإضافة إلى توفير خدمات الإسعافات الأولية والأمن والسلامة.

ورصدت عدسة "اليوم" أهم المشاهدد الإنسانية خلال جولاتها في عدة مناطق، والتي تنوعت بين بهجة الطلاب، واصطحاب أولياء الأمور لأبنائهم، واستقبال المعلمين لطلابهم بالورورد، والطابور المدرسي، وأول نشاط مدرسي.

برنامج اليوم المدرسي

يشار إلى أن المدارس بمراحلها الثلاث ستبدأ في تطبيق التوقيت الصيفي لبداية الدوام المدرسي ويبدأ طابور الاصطفاف الصباحي في مدارس منطقة الرياض في تمام السادسة والربع صباحًا، فيما تبدأ الحصة الأولى السادسة والنصف، وفي تعليم الخرج يبدأ الطابور السادسة والنصف، فيما تبدأ الحصة الأولى السادسة و45 دقيقة، وفي تعليم الشرقية يبدأ الطابور الساعة السابعة، فيما تبدأ الحصة الأولى السابعة والربع صباحاً، وفي بقية إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة سيكون طابور الاصطفاف الصباحي السادسة و45، فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة السابعة صباحاً.