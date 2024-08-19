السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن توزيع المساعدات الإيوائية الطارئة للمتضررين من السيول والأمطار في محافظة الحديدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول توزيع المساعدات الإيوائية الطارئة للمتضررين من السيول والأمطار في مديرية حيس بمحافظة الحديدة التي ضربت المحافظة مؤخرًا وأدت إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة، حيث شملت المساعدات المقدمة على خيام وحقائب إيوائية استفاد منها 540 فردًا.

وأشاد وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي بجهود المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في مساعدة الأسر المتضررة من السيول والأمطار التي ضربت المحافظة، مشيرًا إلى أن هذه المساعدات ستسهم -بمشيئة الله- في تخفيف معاناة المتضررين، معبراً عن شكره الجزيل للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على مساعداته الإنسانية لمساعدة المحتاجين والمتضررين في اليمن.

ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة؛ لتخفيف معاناة المنكوبين من السيول والأمطار بالمحافظة، وفي إطار حرص المملكة المعهود بالوقوف مع الشعب اليمني الشقيق خلال مختلف الأزمات والمحن.

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