شكرا لقرائتكم خبر ختام بطولة السوبر السعودي في عسير الطبيعة والتراث والثقافة الأصيلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمس مباراة بطولة كأس السوبر السعودي بانتصار الهلال على شقيقه النصر؛ في تظاهرة رياضية ممتعة وسط أجواء سياحية مميزة؛ في واحدة من أجمل فعاليات برنامج صيف السعودية 2024، استمتع من خلالها عشاق كرة القدم؛ وزوار عسير بالأجواء الطبيعية والطقس البارد وعدد من الأنشطة الثقافية والترفيهية والسياحية، مع فرصة مؤاتية لزيارة العديد من نقاط الجذب في المنطقة.

شهدت أيام البطولة إقبالاً كبيراً من عشاق كرة القدم؛ زحفوا من جميع مناطق المملكة لمتابعة البطولة؛ داخل وخارج الملعب وفي مناطق المشجعين في المفتاحة ومدماك وبلاتو وأرياش، كما استمتعوا بإجازة الصيف في واحدة من أجمل الوجهات الصيفية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي؛ كما تجذب عسير في مثل هذه الأيام العديد من عشاق الطبيعة والاستكشاف والمغامرة من خارج المملكة.

وتقدم وجهة عسير لزوارها في هذه الأيام زخماً وافراً من الأنشطة والفعاليات، إضافة لقائمة ممتعة من المواقع المميزة التي تستحق الزيارة، والتي تجذب جميع أفراد العائلة وتلبي تطلعاتهم، في وجهات ترفيهية شهيرة مثل بلاتو وأرياش وترحاب؛ إضافة إلى شارع الفن الذي يتميز بأشجار الجاركندا وألوان البنفسج، كما يجد عشاق الطبيعة خيارات واسعة ومميزة، مثل زيارة قرية الحبلة وعقبة حبو وغيم وكوخ الجبال وكوخ السرو وكوخ العسل، وعدد من المزارع مثل مزرعة أعناب والليوان، إضافة لقرية السما ومطل عقبة الصماء.

كما تعد منطقة عسير وجهة لمحبي التراث والثقافة الأصيلة والاستكشاف؛ حيث تبرز قرية رجال ألمع كواحدة من أهم مواقع التراث الإنساني العالمي بالمملكة، كما تتنوع الخيارات لزيارة قصور أبو سراح التاريخية وقصور آل مشيط وقرية المفتاحة وقرية زينة التاريخية، وعدد من المتاحف مثل متحف الراقدي ومتحف المقر ومتحف فاطمة.

كما يتميز صيف عسير بالأنشطة والتجارب السياحية الممتعة، والتي يقبل عليها الشباب والشابات بالإضافة لجميع أفراد العائلة من داخل وخارج المنطقة والمملكة؛ مثل الكشتة والهايكنج والتخييم. وبإمكان الراغبين في مزيد من المعلومات عن كافة المواقع المميزة والفعاليات والعروض والباقات المميزة؛ زيارة موقع "روح السعودية" visitsaudi.com/summer والتخطيط لإجازة سعيدة وأوقات لا تنسى.

وجاءت إقامة هذه البطولة في وقت تشهد فيه المنطقة أجمل أوقات فعاليات برنامج صيف السعودية 2024، وفي وقت أصبحت فيه زيارة المملكة أكثر سهولة من أي وقت مضى حيث توفر المملكة عدد من أنواع التأشيرات التي تتيخ حضور الفعاليات والزيارة والسياحة في جميع أنحاء المملكة، مثل تأشيرة السياح والمرور والأهل والأصدقاء، بجانب تمكين مواطني 66 دولة من إصدار التأشيرة الالكترونية أو عند الوصول، بالإضافة إلى المقيمين بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وحاملي تأشيرة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشنجن، والمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي، كما يوفر موقع "روح السعودية" كافة المعلومات المرتبطة بإصدار التأشيرات والمتطلبات والعديد من الخدمات والتسهيلات المقدمة.